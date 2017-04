Conte: nederlaag is mijn schuld

Koploper Chelsea verloor zondag met 2-0 van Manchester United op Old Trafford, maar de spelers van de Engelse club trof geen blaam. 'In dit geval is het heel eenvoudig. Deze nederlaag is mijn schuld', zei trainer Antonio Conte. 'Ik was niet in staat de juiste concentratie, motivatie en drang om te winnen over te brengen op mijn spelers.'