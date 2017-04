Johnson pakt in Houston tweede ATP-titel

Steve Johnson heeft voor de tweede keer in zijn tennisloopbaan een ATP-toernooi gewonnen. De 27-jarige Amerikaan deed dat zondag in Houston, waar hij in de finale te sterk was voor Thomaz Bellucci uit Brazilië. Johnson won de eerste set met 6-4. De tweede set ging met dezelfde cijfers naar Bellucci. Een tie-break moest uiteindelijk in set drie de beslissing brengen. Johnson won die met 7-5. De partij duurde bijna tweeënhalf uur.