Real hoeft niet te vrezen en heeft Isco

Real Madrid zal Bayern München met open armen ontvangen in de return van de kwartfinale in de Champions League. Van de laatste 37 Europese wedstrijden die Los Blancos in het eigen Santiago Bernabéu speelden, zat er maar twee keer een resultaat tussen dat dinsdag geen halve finale-ticket op zou leveren. De ploeg van trainer Zinédine Zidane verdedigt een 2-1 voorsprong.

THUIS MAAR 1 KEER VERLOREN IN BIJNA 6 JAAR

Sinds de 2-0 nederlaag tegen Barcelona op 27 april 2011, verloor Real thuis nog maar 1 keer in Europees verband. Dat was de 4-3 tegen Schalke 04, in het seizoen 2014/15. De Madrilenen kwalificeerden zich toen alsnog, omdat ze het uitduel al met 2-0 hadden gewonnen.

BAYERN HAALDE GEVRAAGDE MARGE OOK PAS 1 KEER

Ook van de vorige bezoekjes van Bayern aan Bernabéu hoeft Real niet bang te worden. Van de 11 keer zou alleen een herhaling van de 4-2 uit de groepsfase in 2000 betekenen dat Der Rekordmeister de laatste vier haalt. Met een 1-0 nederlaag als in mei 2001 is er niets aan de hand. Liefst 8 keer won Real in eigen huis. Het enige gelijkspel was direct bij de eerste keer dat Bayern op bezoek kwam in 1976.

ISCO IN TOPVORM

Statistieken zeggen natuurlijk lang niet alles, maar daarom is er nog iets als vorm. De fans van Real smeken om een basisplek voor Isco. De Spaanse dribbelaar mocht afgelopen weekend tegen Sporting Gijón meedoen en bezorgde zijn ploeg met twee goals (waaronder de winnende in de 90ste minuut) een 3-2 overwinning. Ook zijn andere acties waren om van te smullen. Deze wondersolo is nog maar één voorbeeld:

ACHTER RONALDO EN BENZEMA

Die wens van de supporters lijkt uit te komen. Al is het maar omdat Gareth Bale geblesseerd is. De Welshman miste vandaag de training in aanloop naar het treffen met Bayern München. Dat opent de deur voor een basisplek voor Isco. Het lievelingetje van de fans zou dan in een 4-4-2 systeem komen te spelen achter de aanvallers Cristiano Ronaldo en Karim Benzema. Dit maakte AS ervan:

