Vrij voor Verstappen, Ricciardo test wel

Max Verstappen kan rustig toewerken naar de vierde Formule 1-race van dit seizoen,over twee weken in Rusland. De Limburgse coureur van Red Bull komtdeze week niet in actie tijdens de testdagen in Bahrein. Zijn plaats wordt overgenomen door de 21-jarige Franse reserverijder Pierre Gasly.