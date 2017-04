Vanavond in Peptalk: Skypen met Max en Frank op bezoek bij Jari Litmanen

Presentatoren Jack en Frank Skypen vanavond met Max Verstappen over de nasleep van de Grand Prix van Bahrein van gisteren. In de studio zijn Tom Coronel en racebelofte Nyck de Vries te gast om over de ontwikkelingen in de Formule 1 te praten. De Vries maakte zelf vorige maand zijn debuut in de Formule 2.