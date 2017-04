'Bottas-trein too slow, Max kort + krachtig'

Ik geloof dat we ons voorlopig weinig zorgen hoeven te maken over gebrek aan spektakel in de Formule 1. Ik heb ook bij de Grand Prix van Bahrein van start tot finish op het puntje van mijn stoel gezeten. Helaas hebben we maar 13 ronden kunnen genieten van Max, maar in korte tijd laat hij wel weer zien wat hij kan. Je ziet toch dat Hamilton in zijn spiegels kijkt en denkt: 'Shit, zit ie er nou weer?

VERSTAPPEN KORT MAAR KRACHTIG

Max had voor zichzelf al een hoofdrol opgeëist bij de start. Het was een hele mooie actie waarmee hij oprukte. Het was vergelijkbaar met hoe Vettel het deed. Gewoon remmen op schone gedeelte, later remmen en dan buitenom in die hairpin. Die eerste sector in Bahrein is superbelangrijk. De focus moet niet alleen op de hairpin liggen, maar eigenlijk al op bocht 4.

Max kennende, heeft hij heel veel races teruggekeken en gezien hoe dat daar gaat. Ricciardo zat klem en zag zijn teammaat voor de zoveelste keer buitenom komen. Die zal er tot zijn eigen frustratie al bijna aan gewend raken. Max had alleen dat korte zwabbertje bij bocht 4. Daardoor moest hij even van het gas, terwijl de mannen ervoor vol en dus met meer momentum de knik in gingen.

De start van Max geanalyseerd

MAX HOUDT INEENS MERCEDES BIJ EN HENGELT LEWIS BINNEN

Daarna verdedigt Max knap zijn positie op Daniel en Raikkonen, maar verliest hij wél even de aansluiting. Maar goed, daarna begint hij Hamilton binnen te fietsen en laat hij Ricciardo 4 tienden van een seconde per ronde achter zich. Hoe het kan dat Max ineens Mercedes bijhoudt, is een goede vraag.

Het blijkt in ieder geval dat analist zijn dit jaar ook niet al te makkelijk is ;). Ik vermoedde vorige week nog dat Red Bull juist op een powercircuit als dat van Bahrein tekort zou komen. Ik schrok er bij de vrije trainingen bijna van. Het is ontzettend onvoorspelbaar. Olav Mol dacht bijvoorbeeld ook dat ze 1,30'ers zouden rijden in de kwalificatie en ineens daalt de baantemperatuur en rijden ze 1,5 seconden sneller.

In de condities op Sakhir bleek Red Bull het hele weekend goed in de long runs. De auto was beter dan ze zelf hadden ingeschat, gelukkig. Ricciardo zei ook na de kwalificatie dat hij eigenlijk geen idee had hoe het nou kon dat het gat naar de kop veel kleiner was geworden. Ze hebben een goede auto gebouwd, maar kunnen blijkbaar nog meer uit dat pakket halen dan ze zelf dachten.

TREINTJE BOTTAS LANGZAMER DAN DAT VAN LEWIS

Een bijkomend voordeel voor Verstappen in de beginfase, was dat het koptreintje werd aangevoerd door Bottas en niet door Hamilton. Die rijdt blijkbaar niet weg. Als Hamilton vooraan had gezeten, had ik het nog moeten zien. Max had gevoel dat hij werd opgehouden door Hamilton, maar die had op zijn beurt weer last van Vettel en Vettel weer van Bottas. Maar die spanning hebben we uiteraard graag.

'Daar is ie weer'

Het verschil tussen Valtteri en Lewis was in de race ook wel heel groot. Als je ziet hoe makkelijk Hamilton zeker in die laatste stint op dezelfde banden wegrijdt, is dat pijnlijk. Van een achterstand in rondje 44 naar meer dan 15 seconden voorsprong bij de vlag. Dat voelt niet lekker voor die Fin. En dan komt die opdracht van het team om Hamilton voor te laten er nog bij. Hij is nu al duidelijk de tweede rijder.

OOK VETTEL VOOR RAADSELS

Vettel troeft uiteindelijk allebei de Zilverpijlen af en dat zal hij na de kwalificatie ook niet hebben gedacht. Ook hij laat zich nog verrassen door zijn Ferrari. Op zaterdag zit hij nog tot zijn eigen verbazing 0,4 seconden achter Mercedes en een dag later wint hij.

De Scuderia en Vettel hebben de race met name gewonnen door de juiste strategie te kiezen en de vroege eerste stop. Die hadden ze volgens mij ook afgestemd op het gevaar van Hamilton en niet zozeer op dat van Bottas. Dat hadden ze uitstekend gezien.

GLIBBEREN IN SOCHI

Nu nog even banden testen in Bahrein en dan over twee weken weer het echte werk bij de GP van Rusland. Sochi heeft een gave baan met veel kort bochtenwerk in de middensector. Het is ook weer een groene die weinig wordt gebruikt. Dat wordt in ieder geval glibberen en glijden in eerste twee sessies, maar verder... Max zegt niet voor niks dat hij niet eens voorspellingen gaat doen. Daar sluit ik me dan graag bij aan ;)

Robert Doornbos tenniste als jongeling, maar kreeg de race-smaak te pakken toen hij de GP van België bezocht en wereldkampioen Jacques Villeneuve ontmoette. Via verschillende raceklassen schopte hij het tot een stoeltje als F1-coureur bij Minardi en Red Bull en was hij een gewaardeerde test- en reserverijder. Bij Ziggo Sport Totaal is Doornbos analist bij F1-uitzendingen en vaste gast in het Formule 1-café op vrijdagavond.