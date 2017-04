Oranje-Rood naar laatste vier EHL

De hockeyers van Oranje-Rood hebben zich maandag geplaatst voor de halve finale van de Euro Hockey League. Voor volgepakte tribunes op het eigen sportpark won Oranje-Rood met 2-0 van het Spaanse Atlètic Terrassa.

Mink van der Weerden maakte aan het eind van de eerste kwart de zo gewenste openingstreffer tegen de defensieve Spaanse ploeg. Hij scoorde uit een strafcorner, die pas werd gegeven na een videobeslissing.

Terrassa zocht daarna verwoed de aanval, maar beet zich stuk op de sterke verdediging van de Eindhovenaren, die zelf de grootste kansen kregen. In het derde kwart besliste Niek van der Schoot het duel, nadat hij vanuit lastige positie in de verre hoek mikte. Bob de Voogd had een minuut voor tijd de 3-0 op zijn stick, maar hij sloeg voor een volkomen leeg doel naast.

In de 'Final Four', in juni in het Belgische Brasschaat, is Wimbledon de tegenstander.