Club Brugge stagneert in play-offs

Club Brugge wacht in de play-offs om de Belgische titel nog altijd op de eerste zege. De titelverdediger kwam maandag op bezoek bij Zulte Waregem niet verder dan 2-2. Daardoor liep de achterstand op Anderlecht op tot zes punten. De club uit Brussel won zondag met 1-0 bij Oostende.

Club Brugge, dat in de play-offs pas twee punten pakte in drie duels, keek in Waregem na nog geen halfuur aan tegen een achterstand van 2-0. Voor de thuisploeg kwamen Mbaye Leye en Henrik Dalsgaard tot scoren. Dankzij treffers van Hans Vanaken en Wesley Moraes ontsnapte Club Brugge aan een nederlaag.

Bij Zulte bleef Robert Mühren op de bank. Ruud Vormer en Stefano Denswil speelden bij Club Brugge de gehele wedstrijd. Lex Immers viel in de 83e minuut in bij de bezoekers.

Anderlecht kwam zondag in Oostende goed weg. Vlak voor de rust stopte Anderlecht-doelman Frank Boeckx een strafschop van Nany Dimata. Kort na de pauze zorgde de Algerijn Sofiane Hanni voor de winst. Bij Anderlecht viel Bram Nuytinck vlak voor tijd in.