Verstappen zegt sorry

Max Verstappen heeft op zijn Instagram-account zijn excuses aangeboden aan 'iedere Braziliaan' die zich door recente uitlatingen van hem beledigd heeft gevoeld. 'Geen moment is dat mijn bedoeling geweest', benadrukte de Formule 1-coureur .

Verstappen voelde zich geroepen om enige tekst en uitleg te verschaffen, inclusief spijtbetuiging, na een ietwat kribbige reactie van zijn Braziliaanse collega Felipe Massa. De Limburger klaagde eerder over het rijgedrag van de 35-jarige routinier tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Bahrein.

Op de vraag of hij zijn onvrede nog bij Massa zou gaan aankaarten, grapte Verstappen: 'Nou, hij is een Braziliaan, hè? Daar valt niet zo erg mee te praten.' Massa kon er niet om lachen in Sakhir. 'Het is zonder twijfel ongepast om zo over Brazilianen te spreken', liet hij ontstemd weten.