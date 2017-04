Verstappen: 'Het was een leuke avond'

Max Verstappen is nog steeds in zijn hotel in Bahrein. Na de mislukte race op zondag had hij wel even tijd om met Jack van Gelder te praten in Peptalk. Van Gelder vroeg Verstappen te lobbyen voor talent Nyck de Vries, zodat we snel een tweede Nederlander in de Formule 1 hebben. Verstappen antwoordde: 'Gewoon gas geven op het circuit.'