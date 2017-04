Weer eens een uitzege voor Arsenal

Arsenal heeft met pijn en moeite drie punten overgehouden aan het uitduel met Middlesbrough. De ploeg van Arsène Wenger had lang niet de hele wedstrijd het beste van het spel, maar dankzij fraaie goals van Alexis Sánchez en Mesut Özil werd de wedstrijd toch met 2-1 gewonnen.

Goed was het niet wat Arsenal liet zien, maar het publiek werd wél vermaakt. Met veel passie gingen beide teams elkaar telijf en dat leverde een interessante partij op. De rust leek gehaald te worden met 0-0, maar Alexis Sánchez besloot anders. Hij krulde in de 42ste minuut een vrije trap fraai tegen de touwen.

Na rust was het Middlesbrough dat direct terugkwam in de wedstrijd. Álvaro Negredo maakte in de 50ste minuut met de punt van zijn schoen de gelijkmaker en de thuisploeg ging op zoek naar meer. Dat kwam er niet. The Gunners waren effectief en hadden in Özil de man die de winnende goal maakte. Na een soepele combinatie drukte hij succesvol af.

De 2-1 zege was voor Arsenal de eerste uitoverwinning in de Premier League sinds 14 januari. Toen werd Swansea City in Wales geklopt. Arsenal is nu de nummer 6 van de competitie met 57 punten na 31 wedstrijden. Manchester City bezit de zo gewilde vierde plaats met 64 uit 32. Die plaats betekent aan het eind voorronde Champions League.

Middlesbrough staat negentiende met 24 uit 32. Om degradatie nog te kunnen ontlopen moet een gat van vier punten met Swansea City en een gat van zes punten met Hull City gedicht worden.