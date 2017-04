Cavaliers en Spurs naar 2-0 in play-offs

Cleveland Cavaliers en San Antonio Spurs hebben ook hun tweede wedstrijd in de play-offs gewonnen. Onder aanvoering van The Big Three LeBron James, Kevin Love en Kyrie Irving, trokken The Cavaliers het tweede duel met Indiana Pacers met 117-111 naar zich toe. De titelverdediger in de NBA was de eerste ronde van de play-offs begonnen met een benauwde 109-108 zege.