Neymar rekent op wonder: 'Ook tweede keer'

Barcelona deed het in de vorige ronde tegen Paris Saint-Germain en volgens Neymar kan zijn ploeg ook tegen Juventus een wonder bewerkstelligen. De Catalaanse club staat woensdag voor de zware opdracht om in het eigen Camp Nou minimaal drie keer te scoren tegen de Italiaanse kampioen, die over een ijzersterke defensie beschikt.

'We hebben een ander team tegenover ons staan, maar Barcelona is hetzelfde', aldus Neymar. 'Wij kunnen dit.' De ploeg van trainer Luis Enrique schreef in de achtste finale van de Champions League geschiedenis door als eerste club ooit in Europa een nederlaag van 4-0 weg te werken. Barcelona won de return tegen PSG in eigen stadion met 6-1.

Nu zit de Spaanse club in de kwartfinale weer in de problemen, na het verlies van 3-0 vorige week in Turijn. 'We hebben het al een keer gedaan en we kunnen het ook een tweede keer', aldus Neymar.