Kerber gaat eerste plaats weer kwijtraken

Angelique Kerber moet de eerste plaats op de wereldranglijst volgende week maandag weer afstaan aan Serena Williams. De Duitse tennisster raakt de punten kwijt die ze vorig jaar in deze week veroverde door het WTA-toernooi van Stuttgart te winnen. Het evenement in de Duitse stad is een week verplaatst en dat zorgt ervoor dat Kerber aan kop van de wereldranglijst moet plaatsmaken voor Williams, al kan ze die positie snel weer heroveren.