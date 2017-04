Sneeuw hindert peloton in Alpen

De tweede etappe van de Ronde van de Alpen is dinsdag met zo'n 40 kilometer ingekort vanwege hevige sneeuwval. Zo is de Brennerpas door de organisatie te gevaarlijk bevonden om overheen te rijden. Het peloton zou eigenlijk in Innsbruck starten, op de beroemde Europabrug, maar moet nu afzakken naar de Italiaanse stad Vipiteno in Zuid-Tirol.