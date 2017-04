Roemeense arbiter voor Ajax in Gelsenkirchen

Ajax krijgt donderdag bij de return in de kwartfinales van de Champions League tegen Schalke 04 te maken met een Roemeense scheidsrechter. De Europese voetbalbond UEFA heeft de 36-jarige Ovidiu Hategan aangewezen voor het duel in Gelsenkirchen. Ajax verdedigt in de Veltins-Arena, voorheen beter bekend als de Arena AufSchalke, een voorsprong van 2-0.