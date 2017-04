Harrison completeert veld Melkhuisje Masters

Met de dinsdag aangekondigde komst van tennisser Ryan Harrison is het spelersveld van de Melkhuisje Masters compleet. De Amerikaan completeert het kwartet, dat verder uit Robin Haase, de Argentijn Diego Schwartzman en de Oezbeek Denis Istomin bestaat. De eerste editie van het tennistoernooi in Hilversum gaat volgende maand van start (18-20 mei).

De organisatie had eerder laten doorschemeren het laatste startbewijs aan een Nederlander te willen geven, maar koos uiteindelijk toch voor Harrison. De 24-jarige Amerikaan bezet momenteel de vijftigste positie op de wereldranglijst. Onder leiding van zijn Nederlandse coach en oud-tennisser Peter Lucassen pakte hij in februari in Memphis zijn eerste en vooralsnog enige ATP-titel.

Bij de Masters op 't Melkhuisje treffen vier internationale profs elkaar drie dagen tijdens een onderlinge competitie, waarbij ze ieder drie wedstrijden spelen. Het compacte toernooi geldt als een van de laatste voorbereidingen op Roland Garros, dat een dikke week later in Parijs begint.