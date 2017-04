Dortmund met Bender en Reus naar Monaco

Trainer Thomas Tuchel van Borussia Dortmund hoopt woensdag tijdens de return in de Champions League tegen AS Monaco te kunnen beschikken over Sven Bender. De Duitser moest zich zaterdag halverwege de gewonnen competitiewedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (3-1) laten vervangen vanwege spierklachten. Bender stapte dinsdag wel in het vliegtuig richting het prinsdom, net als Marco Reus die tegen Frankfurt met een doelpunt een geslaagde rentree beleefde.