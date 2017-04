Uitblinker Dybala fit voor Barça

De supporters van Juventus kunnen opgelucht ademhalen. Schaduwspits Paulo Dybala lijkt fit genoeg om woensdag mee te doen tijdens de return in de kwartfinale van de Champions League tegen Barcelona. Dybala was afgelopen week met twee doelpunten de grote man bij het eerste duel in Turijn, dat Juve won met 3-0.