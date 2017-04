Luis Enrique: blijf tot laatste minuut zitten

Trainer Luis Enrique heeft de supporters van FC Barcelona opgeroepen om woensdag toch vooral tot het laatste fluitsignaal in Camp Nou te blijven. 'Jullie weten dat dit Barcelona in drie minuten nog drie keer kan scoren. Dus blijf vooral tot de 95e minuut of nog langer op je plek', zei Luis Enrique een dag voor het Champions Leagueduel met Juventus.