Dennis wint tweede rit in de Alpen

Rohan Dennis heeft dinsdag de tweede etappe van de Ronde van de Alpen op zijn naam geschreven. Na verscheidene vluchtpogingen was het uiteindelijk de Australische renner van BMC die uit een uitgedund peloton demarreerde en als eerste over de finish kwam. De 26-jarige sprinter wist de Fransman Thibaut Pinot twee fietslengtes achter zich te houden. De Italiaan Davide Ballerini werd derde.

Pinot is de nieuwe leider in het algemeen klassement. Hij lost de Italiaan Michele Scarponi af, die de eerste rit van Kufstein naar Innsbruck had gewonnen.

De tweede etappe van de Ronde van de Alpen, voorheen de Ronde van Trentino, werd dinsdagochtend met zo'n 40 kilometer ingekort vanwege hevige sneeuwval. Zo vond de organisatie het te gevaarlijk om over de Brennerpas te rijden. Het peloton zou eigenlijk in Innsbruck starten, op de beroemde Europabrug, maar moest afzakken naar de Italiaanse stad Vipiteno in Zuid-Tirol. Vanaf daar was het 140,4 kilometer richting de finish in het Oostenrijkse Innervillgraten.