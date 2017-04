Goretzka roept op tot eenheid bij Schalke 04

GELSENKIRCHEN (ANP/DPA) - Voetballer Leon Goretzka heeft dinsdag met het oog op de wedstrijd tegen Ajax in de kwartfinales van de Europa League opgeroepen tot eenheid bij Schalke 04. De onrust bij de Duitse ploeg is groot na opnieuw een nederlaag zondag tegen Darmstadt.

Schalke ging vorige week in Amsterdam in het eerste duel in de kwartfinales met 2-0 onderuit. 'We schieten er niets mee op om schuldigen te zoeken. We moeten juist een eenheid vormen. Dat is de juiste aanpak', zei de 22-jarige Goretzka. Hij sloot zich hiermee aan bij zijn Spaanse teamgenoot Jorge Andujar Moreno, die dit weekend al hamerde op samenhorigheid. 'We moeten met elkaar laten zien dat Schalke een heel grote ploeg is', zei Moreno.

Coach Markus Weinzierl heeft in de aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax te maken met personele problemen met name in de verdediging. Het is nog onduidelijk of Benedikt Höwedes (kuitproblemen) en Sead Kolasinac (spierblessure) kunnen spelen.