Djokovic met moeite langs Simon

Novak Djokovic heeft dinsdag met de nodige moeite de derde ronde van het masterstoernooi in Monte Carlo bereikt. De Servische nummer twee van de wereld had drie sets nodig om zich van de Fransman Gilles Simon te ontdoen. Djokovic won de partij na twee uur met 6-3 3-6 7-5.

Voor Djokovic was het zijn eerste wedstrijd op de ATP Tour sinds zijn elleboogblessure, die hij in maart opliep. Hij maakte begin april in de Daviscup tegen Spanje al een succesvolle rentree.

Op het gravel in Monte Carlo begon hij goed door de eerste set te pakken. Maar in het tweede bedrijf trok Simon de stand gelijk. In de beslissende set kostten het beide tennissers veel moeite hun servicepunt te verzilveren. Simon kon op 5-4 serveren voor de partij, maar Djokovic brak hem terug. Hij slaagde er daarna in zijn servicebeurt te behouden. Djokovic brak daarna opnieuw door de service van zijn Franse opponent en besliste de partij met 7-5 in zijn voordeel.