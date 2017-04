Ronaldo en arbiter stuiten comeback Bayern

Bayern München heeft een Champions League-stunt in Madrid op een haar na zien stranden. De Duitsers maakten de 2-1 achterstand uit München in Bernabéu weliswaar goed, maar gingen in de verlenging alsnog met 4-2 onderuit. Cristiano Ronaldo was met een hattrick weer de grote man, maar de scheidsrechter speelde een dubieuze bijrol met onterecht Beiers rood en 2 buitenspelgoals

EERSTE HELFT NOG RUSTIG

Bayern startte met de teruggekeerde Robert Lewandowski in de basis op jacht naar de broodnodige twee goals en begon voortvarend. De kans in minuut 9 die eerst Thiago (stuitte op de uitlopende Marcelo) en Arjen Robben in de rebound om zeep hielpen, bleek ook meteen de beste van de eerste helft. Daarna had Real het beter onder controle en kreeg het via Sergio Ramos en Toni Kroos zelf kansen de score te openen.



ROBBEN FORCEERT EEN PENALTY

Vroeg in de tweede helft had Bayern wél wat het zocht. Robben's kopbal werd eerst nog van de lijn gekopt, maar even later ontsnapte de Bedummer weer. Dit keer moest Casemiro aan de noodrem trekken en was een strafschop het logische gevolg. Lewandowski toonde zich vanaf de stip vervolgens koel en liet Keylor Navas vissen. Casemiro ontsnapte aan zijn tweede gele kaart.

HOOFDROLLEN RONALDO EN RAMOS

Real moest terug, maar leek de druk van Bayern te weerstaan. Zeker toen wie anders dan Cristiano Ronaldo in de 75ste minuut de 1-1 inknikte, was de halve finale binnen bereik. Uitgerekend een andere nromaal zo betrouwbare kracht van Real besliste anders. Nog geen 90 seconden prikte Sergio Ramos de bal achter zijn eigen doelman en was alles weer in evenwicht.

DE ARBITRAGE BESLIST DE WEDSTRIJD

Onder aanvoering een prima spelende Robben gingen de Duitsers op zoek naar meer, maar dat was buiten de arbiter gerekend. Eerst liet hij Casemiro andermaal ontsnappen aan zijn tweede geel en even later gaf hij Vidal wel zijn tweede prent. De Chileen speelde zuiver de bal, maar daar had de man met de fluit geen boodchap aan. Met een man minder haalde Bayern nog wél de verlenging, maar daarin ging het mis.

Dit keer waren de mannen met vlaggen langs de zijlijn niet wakker. Ronaldo mocht zijn hattrick maken, maar stond zowel bij de 2-2 als de 3-2 buitenspel. Het zal Real worst wezen. Marco Asensio strooide met de 4-2 nog wat extra zout in de wonde en Real staat opnieuw in de halve finalevan de Champions League.