Atleti drukt lucht uit droom van Leicester

Het Champions League-sprookje van Leicester City is in de kwartfinale uitgeblazen. Atlético Madrid had thuis al met 1-0 gewonnen en kwam in de return in Engeland ook al snel op een 1-0 voorsprong. De tegentreffer van Jamie Vardy in minuut 61 gaf de Leicester-fans even hoop, maar Atleti kneep de keel van The Foxes vervolgens weer vakkundig dicht en dus bleef het 1-1.