Zege op de valreep voor Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain heeft dinsdagavond op de valreep een overwinning behaald op Metz. Blaise Matuidi was in blessuretijd trefzeker en bracht de eindstand op 2-3 in het voordeel van de Parijzenaren.

De club van technisch directeur Patrick Kluivert begon sterk aan de wedstrijd. Edison Cavani opende in de 33e minuut de score. Drie minuten later tekende Matuidi voor de 0-2. Metz kwam in een turbulente slotfase echter sterk terug. In de 78e minuut maakte Yann Jouffre de 1-2 en tien minuten later bracht Cheick Diabaté de thuisploeg op gelijke hoogte. Metz kon echter maar kort genieten van de gelijke stand, want Paris Saint-Germain sloeg in de extra tijd via Matuidi toch nog toe.

Door de zege heeft Paris Saint-Germain nu evenveel punten als koploper Monaco (77). De Monegasken hebben wel een wedstrijd minder gespeeld.