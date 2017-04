Honkballer Marte 80 duels geschorst

Profhonkballer Starling Marte van Pittsburgh Pirates is voor tachtig duels geschorst wegens het gebruik van verboden middelen. Bij de 28-jarige speler uit de Dominicaanse Republiek werden sporen van nandrolon aangetroffen.

Marte won als buitenvelder twee keer de Gold Glove Award en speelde vorig jaar voor de eerste keer een All-Star-wedstrijd. Hij komt sinds zijn debuut in de Major League in 2012 voor Pittsburgh Pirates uit. Zijn schorsing is onmiddellijk van kracht.