Tafeltennissters naar hoogste EK-divisie

De Nederlandse tafeltennissters hebben zich dinsdagavond in Schiedam geplaatst voor de kampioensdivisie bij het EK voor landenteams in september in Luxemburg. Oranje versloeg in de play-offs Turkije twee keer met 3-0. Namens de ploeg van bondscoach Elena Timina kwamen tijdens de dubbele interland Li Jie, Britt Eerland, Kim Vermaas en Rianne van Duin in actie.