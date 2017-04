Shakespeare trots op Leicester

Het eerste optreden van Leicester City ooit in de Champions League smaakt naar meer. 'De hele club, van de spelers tot de fans en de eigenaren, kunnen heel trots zijn op wat de ploeg dit seizoen heeft bereikt', sprak coach Craig Shakespeare dinsdagavond gloedvol na de uitschakeling door Atlético Madrid in de kwartfinales. 'Ik heb mijn ploeg direct na afloop verteld dat ze meer van dit soort ervaringen moeten willen hebben. En daar was iedereen het over eens, dat willen ze maar al te graag.'