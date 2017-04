Ancelotti boos op arbiter Kassai

Trainer Carlo Ancelotti van Bayern München haalde dinsdagavond in Spanje na de uitschakeling door Real Madrid (4-2 na verlenging) flink uit naar de Hongaarse arbitrage. 'Een fout kan soms gebeuren in het voetbal, maar zo'n serie missers is onaanvaardbaar', foeterde de Italiaanse coach, die in 2014 met Real Madrid nog de Champions League won.