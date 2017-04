Robben: Bayern is bestolen in Madrid

Arjen Robben was na de verloren kwartfinale met Bayern München tegen Real Madrid (4-2) zwaar teleurgesteld. Niet alleen vanwege de nederlaag maar vooral over de arbitrage tijdens het Champions League-duel. 'We zijn bestolen', stelde de Nederlandse vleugelspeler na afloop tegenover Viasat Sport.

'Het is zonde voor deze wedstrijd die met twee topteams een genot was om naar te kijken', zei een boze Robben die zelf een constante dreiging was voor de Madrileense verdediging en de penalty kreeg waardoor Bayern de score kon openen. 'Normaal spreek ik niet over de scheidsrechter maar in dit geval zijn het zijn cruciale beslissingen die deze kwartfinale beslissen.'

Arbiter Viktor Kassai en zijn team zagen onder meer in de verlenging bij twee treffers van Cristiano Ronaldo een buitenspelsituatie van de Portugese sterspeler over het hoofd. Ook was de tweede gele kaart voor Arturo Vidal twijfelachtig. Bij Real Madrid daarentegen mocht Casemiro blijven staan ondanks enkele overtredingen waarvoor de Braziliaan een tweede gele kaart verdiende.

Robben: 'Dat is een grote domper want de wedstrijd was reclame voor het voetbal maar beslist door iemand met een fluit.'