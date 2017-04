Simeone prijst vechtlust Leicester

Atlético Madrid-coach Diego Simeone was als vanzelfsprekend in de wolken over het bereiken van de halve finales van de Champions League. Toch was de Argentijnse trainer lovend over Leicester City na het gelijke spel, 1-1, dat genoeg was voor de Spanjaarden na de 1-0 thuiszege van vorige week. 'Ik voel zoveel emoties maar hoop en trots overheersen na zo'n heerlijke wedstrijd tegen een tegenstander die nooit de handdoek in de ring gooide', zei Simeone na afloop.