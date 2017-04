Turners op jacht naar finaleplaatsen bij EK

De Nederlandse turners komen woensdag bij de Europese kampioenschappen in het Roemeense Cluj in actie in de kwalificaties. Volgens bondscoach Bram van Bokhoven hebben zijn zes turners allen kans op een finaleplaats. Voor de allroundfinale plaatsen zich de beste 24 meerkampers, per toestel liggen er acht tickets voor de strijd om de medailles klaar. In de middaguren zijn Casimir Schmidt en Michel Bletterman vanaf 13.00 uur (Nederlandse tijd) het eerst aan de beurt. Beiden turnen een meerkamp.