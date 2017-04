Celtics zakken weer door ijs tegen Bulls

Chicago Bulls heeft ook het tweede duel in de best-of-seven tegen Boston Celtics in de play-offs van de NBA met 111-97 gewonnen. Jimmy Butler en Dwyane Wade waren de topschutters met ieder 22 punten.

De 2-0-voorsprong van de Bulls in de eerste ronde van de finale strijd om het kampioenschap is tamelijk verrassend, omdat Boston Celtics als beste ploeg uit de reguliere competitie als eerste is geplaatst in The Eastern Conference. The Bulls wisten de play-offs maar net aan te bereiken.