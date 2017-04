Pure woede bij Rummenigge

Bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge van Bayern München heeft zich eveneens hard uitgelaten over de Hongaarse scheidsrechter Viktor Kasai na de uitschakeling door Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League. 'Ik heb nog nooit zo veel woede gevoeld over de afloop van een wedstrijd. Pure woede, omdat we zijn bedrogen, in de ware zin van het woord', fulmineerde de topman van de Duitse club.