Johnson verlengt bij Stoke City

Glen Johnson voetbalt ook volgend seizoen bij Stoke City in de Premier League. De 32-jarige Engelse international verlengde woensdag zijn contract met een jaar. 'Ik hoefde er niet lang over na te denken toen de club mij vroeg een nieuwe verbintenis te ondertekenen. Ik voelde me hier welkom vanaf het moment dat ik twee jaar geleden binnenkwam. Het is een fijne club', lichtte de verdediger zijn besluit toe.