Financiële promotie voor RKC Waalwijk

RKC Waalwijk begint de zaken financieel weer op orde te krijgen. De club liet woensdag weten dat het volgens de KNVB niet langer in de gevarenzone zit, maar is gepromoveerd van categorie 1 naar categorie 2. In de praktijk betekent dit dat de Waalwijkse club uit de Jupiler League niet langer onder curatele staat van de voetbalbond.