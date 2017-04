Tennisser Haase onderuit in Monte Carlo

Robin Haase is woensdag in de tweede ronde van het graveltoernooi van Monte Carlo uitgeschakeld.

De Nederlander was niet opgewassen tegen Dominic Thiem, de nummer negen van de wereld. De Oostenrijker won in twee sets, 6-3 6-2. Thiem, die zijn tegenstander slechts één break toestond, had er iets meer dan een uur voor nodig om als winnaar van de baan te stappen.