Waterpolosters naar finale World League

De Nederlandse waterpolodames hebben zich geplaatst voor de superfinale van de World League, van 6 tot en met 11 juni in Shanghai. Ook gastland China, Rusland en Hongarije zijn zeker van deelname.

De ploeg van bondscoach Arno Havenga had zijn laatste groepsduel al eind maart gespeeld, maar was toen nog niet zeker van deelname aan de finale van het prestigieuze toernooi. Doordat Rusland dinsdag met 20-11 van Griekenland won en Italië met 12-10 verloor van Hongarije, eindigde Oranje als tweede in de poule.

Bondscoach Havenga hoopte voor de laatste speelronde op dit scenario. 'Maar ik vind ook dat we het verdiend hebben om door te gaan ten koste van Italië. Wij hadden immers met Rusland en Griekenland twee loodzware tegenstanders, terwijl Italië met Frankrijk in de poule twee vrijwel zekere zeges mocht noteren.'