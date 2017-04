Clásico-opwarmer #3: Hattricks Vlo + Bam Bam

Over vier dagen staat El Clásico tussen Real Madrid en Barcelona op het programma. Barça moet winnen in Bernabéu om nog in de race te blijven voor de titel. Real Madrid zou zelfs met een gelijkspel kunnen leven. Om je in de stemming te brengen, blikken we dagelijks vooruit met heerlijke video's van bijzondere Clásicos uit het verleden. Vandaag toepasselijk in drievoud: hattricks.

Natuurlijk is voetbal een teamsport en natuurlijk gaat het in El Clásico om de roem en eer van de club. Toch is het fijn om je de absolute ster te kronen van de meest beladen ontmoeting van het seizoen en hoe doe je dat beter dan met een hattrick?

ROMÁRIO DE SOUZA FARIA IS DE NAAM

Romário had maar heel weinig tijd nodig om zich onsterfelijk te maken in Catalonië. De Braziliaanse dribbelkoning was die zomer overgekomen van PSV, maar schoot in zijn allereerste Clásico meteen uit zijn slof. De Blaugranas van Johan Cruijff sloegen Real met een historische 5-0 om de oren en O Baixinho was goed voor drie treffers:



IVAN DE VERSCHRIKKELIJKE HERSTELT DE BALANS

Real had weinig tijd nodig om de balans te herstellen. Het deed dat door een seizoen later zelf met 5-0 uit te halen en had daarvoor een eigen Zuid-Amerikaanse goalgetter in de gelederen. Iván Zamorano had Bam Bam als bijnaam en na zijn drieklapper was eens te meer duidelijk waarom:

MESSI ZELFS TWEE KEER

Lionel Messi vindt het doel tegen elke tegenstander graag, dus Real Madrid is geen uitzondering. Al bij zijn eerste klassieker in 2007 nam hij als 19-jarige de hele Barça-productie voor zijn rekening (3-3). De Vlo herhaalde het kunststukje 7 jaar later, maar dan in Madrid. Dit keer was hij daarmee hoofdverantwoordelijke voor de 4-3 winst:



