Rechter scheldt Hoste boete kwijt

De Belgische oud-wielrenner Leif Hoste hoeft de internationale wielerunie UCI geen boete van 150.000 euro te betalen. Dat heeft de rechtbank in Gent woensdag bepaald, meldde de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

De eind 2012 gestopte coureur kreeg de boete in 2013 opgelegd vanwege afwijkende bloedwaarden in zijn biologisch paspoort. Die zouden volgens de UCI op het gebruik van doping kunnen duiden.

Hoste, drie keer tweede in de Ronde van Vlaanderen, betaalde niet. De oud-renner beweerde zich nooit aan doping te hebben bezondigd. Het leidde tot een dagvaarding bij de rechtbank in Gent, waar de rechter tot het oordeel kwam dat een afwijkend bloedpaspoort geen direct bewijs is voor dopinggebruik.