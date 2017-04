Joel Embiid, Rookie of the Year?

De verkiezing van NBA Rookie of the Year is interessant dit jaar. De beste rookie van dit seizoen is zonder twijfel Joel Embiid. Hij stak met kop en schouders boven de anderen uit. Maar heeft hij wel genoeg wedstrijden gespeeld? Hebben andere rookies op lange termijn niet meer waarde gehad voor hun team dan Embiid had voor Philadelphia?

Embiid werd al gedraft in 2014. Toen was hij al geblesseerd en daardoor miste hij zijn eerste twee seizoenen. Omdat hij dit seizoen zijn eerste minuten maakte, is het officieel een rookie.

The Sixers besloten om Embiid dit seizoen onder een minute-restriction te laten spelen om blessures te voorkomen. Dit betekende dat hij niet meer dan 25 minuten per wedstrijd speelde.

Dat werkt al niet in zijn voordeel, aangezien hij dan minder tijd heeft om zich te bewijzen. Alsnog had hij een gemiddelde van twintig punten, acht rebounds en drie blocks. Helaas voor Embiid kreeg hij tijdens het seizoen alsnog een blessure. Daardoor zou het zomaar kunnen dat hij de prijs voor Rookie of the Year uit zijn handen ziet glippen.Andere kanshebbers hebben twee keer zoveel minuten gemaakt

Embiid heeft maar 31 van de mogelijke 82 wedstrijden gespeeld. De minste wedstrijden die een Rookie of the Year ooit heeft gespeeld is vijftig en dat was Patrick Ewing in 1986 voor New York Knicks.

De andere kanshebbers zitten een stuk onder het niveau van Embiid, maar hebben wel allemaal meer dan twee keer zoveel minuten gemaakt. Hieronder valt onder anderen zijn teamgenoot Dario Saric. Ook Malcolm Brogdon en Buddy Hield zijn kleine kanshebbers.

ALS HET AAN EMBIID ZELF LIGT, WORDT SARIC ROOKIE OF THE YEAR: