Wisselvallige Nadal in drie sets langs Edmund

Rafael Nadal zit bij de laatste zestien tennissers van het masterstoernooi in Monte Carlo. De als vierde geplaatste Spanjaard speelde in de tweede ronde een wisselvallige partij tegen de Brit Kyle Edmund. Nadal won de eerste set zonder gameverlies (6-0), maar moest de tweede set met 7-5 aan de nummer 45 van de wereld laten. Nadal greep met een zege van 6-3 in de beslissende set alsnog de winst.