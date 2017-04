Schalk geschorst na fopduik

Alex Schalk moet in de Schotse competitie twee duels toekijken. De 24-jarige aanvaller van Ross County is voor twee wedstrijden geschorst wegens een opzichtige fopduik in de thuiswedstrijd tegen kampioen Celtic. Daarmee versierde de oud-spits van NAC Breda in de slotfase een strafschop waaruit de gelijkmaker viel: 2-2.