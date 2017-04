Juve blijft eenvoudig op de been bij Barça

Juventus heeft een tweede remontada van Barcelona in de Champions League voorkomen. De ploeg van Massimiliano Allegri hield de Catalanen in Camp Nou op 0-0. Daar had Juve genoeg aan, omdat het vorige week in eigen huis al met 3-0 won. De koploper van Italië mag zich opmaken voor de halve finale.

In de achtste finale tegen Paris Saint-Germain maakte Barcelona nog het onmogelijke waar door een 4-0 nederlaag weg te poetsen met een 6-1 zege in de return. Maar tegen Juventus werd al snel duidelijk dat een nieuw wonder er niet opnieuw inzat. De Bianconeri waren simpelweg te sterk om net als PSG als kaartenhuis in elkaar te vallen.

JUVE STAAT WEER ALS EEN BLOK BETON

Juventus bewees vanaf het eerste fluitsignaal dat het een van de best verdedigende teams van Europa is. De ploeg stond heel compact en gaf nauwelijks ruimte weg. Voor rust lukte het alleen Lionel Messi om een gaatje te vinden, maar zijn schot miste precisie. Aan de andere kant zorgde Gonzalo Higuaín twee keer voor gevaar.

BARCELONA MIST SCHERPTE IN AFRONDING

In de tweede helft ging Barça nóg nadrukkelijker op zoek naar de treffer. Messi kreeg de beste kansen, maar miste de scherpte. Ook Sergi Roberto en Javier Mascherano lieten hun kansen onbenut, waardoor Gianluigi Buffon zijn doel schoonhield.

OPNIEUW EXIT IN KWARTFINALE

Het is het tweede opeenvolgende jaar dat Barcelona strandt in de kwartfinale van de Champions League. Vorig seizoen was Atlético Madrid over twee duels te sterk voor de ploeg van Luis Enrique. Een jaar eerder tilden De Blaugranas De Cup met de Grote Oren nog omhoog, nadat het Juventus had verslagen in de finale.