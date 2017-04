Red Bull verliest opnieuw veel testtijd

De tweede en laatste testdag in Bahrein is voor Formule 1-renstal Red Bull opnieuw niet soepel verlopen. De Franse reserverijder Pierre Gasly (21) moest woensdag aan het begin van de middag lang toekijken vanwege technische problemen aan zijn bolide. Aan het einde van de middagsessie kon hij met de racewagen nog wel een aantal ronden op het circuit van Sakhir afwerken. Met een totaal van 65 ronden over de hele dag eindigde Gasly niettemin in de achterhoede.