China-time voor Luiten

Plaats 13 vorige week in Marokko, goede herinneringen deze week in China. Het goede gevoel lijkt eraan te komen bij Joost Luiten. Vorig jaar werd hij op het Shenzhen International tweede. Misschien één plekje hoger in 2017?

Ook volgende week staat er een toernooi in China op het programma. Dan is het tijd voor het Volvo China Open. 'Twee weken op rij in China is ideaal. Vorig jaar werd ik op dezelfde baan 44ste dat moet nu beter kunnen', zegt hij op zijn eigen website.

Maar eerst even terug naar vorige week. Toen plaatste Luiten de 'egg-challenge' online. Het doel was om vanaf een meter of twee een ei kapot te slaan. Moeilijk. Maar niet voor Luiten uiteraard. Ook niet voor enkele fans. Loes Markhorst bijvoorbeeld had er geen moeite mee, en maakte een uiterst vermakelijk filmpje:

Maar ook Brenda Kroeze kreeg het voor elkaar. 'Als ik dit kan, dan kan toch iedereen het', zei ze. Of dacht echt zo is valt te betwijfelen, maar Brenda in ieder geval wel!

Brenda Kroeze deed dit weekend de #eggchallenge. Bedankt voor jouw inzending!https://t.co/JnWanX5gV0 — Quick | Q1905 (@Q1905) 18 april 2017

Luiten deed tussen de bedrijven ook nog even een kort interviewtje met Worldwide Golf. Zijn opdracht: vijf dingen vertellen die de mensen thuis nog niet wisten. De frequente lezers van de Luiten-watch wisten er vast al een boel, maar toch zitten hier ook nieuwe weetjes tussen. Dus wat gaan jullie doen op 7 januari?

Ischa Gerrits

Ischa Gerrits is freelance redacteur bij Ziggo Sport Totaal en houdt van vrijwel alle sporten, maar is vooral golf- en tennisfreak. Gerrits kijkt niet alleen bijna alle toernooien, maar is zelf ook vaak te vinden en vooral te horen op de green en het gravel.

