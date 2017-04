Clásico-opwarmer #4: goooolazos!

Over vier dagen staat El Clásico tussen Real Madrid en Barcelona op het programma. Barça moet winnen in Bernabéu om nog in de race te blijven voor de titel. Real Madrid zou zelfs met een gelijkspel kunnen leven. Om je in de stemming te brengen, blikken we dagelijks vooruit met heerlijke video's van bijzondere Clásicos uit het verleden. Vandaag een verzameling heerlijke goooooooolazos!