Clásico-veegpartijen door de jaren heen

Vandaag is het de grote dag: El Clásico! We blikken nog één keer terug op een aantal historische ontmoetingen tussen de twee Spaanse grootmachten. Geniet van een aantal veegpartijen van de afgelopen jaren:

2015/16 REAL MADRID VS BARCELONA: 0-4

'11 Suárez (0-1), '39 Neymar (0-2), '53 Iniesta (0-3), '74 Suárez (0-4).



2008/09 REAL MADRID VS BARCELONA: 2-6

'13 Higuaín (1-0), '17 Henry (1-1), '19 Puyol (1-2), '35 Messi (1-3), '55 Ramos (2-3), '57 Henry (2-4), '74 Messi (2-5), '82 Piqué (2-6).



2007/08 REAL MADRID VS BARCELONA: 4-1

'12 Raúl (1-0), '20 Robben (2-0), '64 Higuaín (3-0), '79 Van Nistelrooy (4-0), '87 Henry (4-1).



1994/95 REAL MADRID VS BARCELONA: 5-0

'5 Zamorano (1-0), '21 Zamorano (2-0), '39 Zamorano (3-0), '68 Luis Enrique (4-0), '70 Amavisca (5-0).



1993/94 BARCELONA VS REAL MADRID: 5-0

'24 Romário (1-0), '47 Koeman (2-0), '56 Romário (3-0), '81 Romário (4-0), '86 Iglesias (5-0).



Real Madrid-Barcelona