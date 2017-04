Valse start gravelseizoen Murray

Andy Murray is er donderdag niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken van het masterstoernooi van Monte Carlo. De Spanjaard Albert Ramos-Viñales was in drie sets de baas over de Britse nummer één van de wereld: 2-6 6-2 7-5. Murray leidde in de derde set met 4-0 maar verloor vervolgens drie keer zijn opslaggame, de laatste keer bij 5-5. Ramos kon daarna de partij uitserveren en bezorgde Murray daarmee een valse start van zijn gravelseizoen.